Ita. : Gabigol libère l'Inter !

Décevant depuis son arrivée l’été dernier, l’attaquant de l’Inter Milan, Gabigol, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et délivré le club lombard ce dimanche sur le terrain de Bologne (1-0) à l’occasion de la 25e journée de Serie A. Sorti du banc à la 75e, le Brésilien a marqué le seul but du match six minutes plus tard et permet aux Nerazzurri de remonter provisoirement en 4e position.