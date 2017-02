Lille : Bielsa, la fierté d'Ingla « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, Lille a mis un terme au suspense et officialisé l’arrivée pour deux ans de l’entraîneur Marcelo Bielsa à partir du 1er juillet. Doté d’une très belle cote en France depuis son passage à l’Olympique de Marseille, El Loco fait la fierté des Dogues et de leur directeur général, Marc Ingla. "Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club, s’est satisfait le dirigeant sur le site officiel du club nordiste. Nous avons toujours pensé que Marcelo était la meilleure personne, autant pour sa philosophie du football que pour son expérience, sa rigueur et son professionnalisme, pour bâtir avec nous le projet et les victoires futures du LOSC. Nous avons su lui apporter toutes les réponses pour qu’il choisisse de nous rejoindre." Charge à Franck Passi, qui restera en poste jusqu’en fin de saison, de faire en sorte que le LOSC, 14e du championnat, assure son maintien, pour permettre à son ancien mentor de reprendre le club en Ligue 1… Charge à Franck Passi, qui restera en poste jusqu’en fin de saison, de faire en sorte que le LOSC, 14e du championnat, assure son maintien, pour permettre à son ancien mentor de reprendre le club en Ligue 1…

