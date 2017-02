Monaco : duel Real-MU pour B. Silva ?

Auteur d'une superbe saison avec l'AS Monaco, l'ailier Bernardo Silva (22 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison) attire de plus en plus de prétendants. Si Chelsea (voir la brève de 13h25) a rejoint ses courtisans aux côtés du Paris Saint-Germain, le journaliste du quotidien AS, Javier Matallanas, assure que le Portugais ne ralliera pas ces destinations.

D'après lui, la bataille pour la signature du Monégasque opposera Manchester United au Real Madrid, qui serait également sur les rangs. Une chose est sûre, après avoir décliné une proposition de 80 millions d'euros en provenance de MU cet hiver, l'ASM devrait toucher le pactole pour l'ancien joueur de Benfica, sous contrat jusqu'en 2020.