OM : Payet et Evra, Eyraud est très satisfait « Par Romain Rigaux - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille s'est distingué cet hiver en recrutant notamment l'ailier Dimitri Payet (29 ans, 4 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) et le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 3 matchs en L1 avec Marseille cette saison). Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a dit tout le bien qu'il pensait de ces deux recrues hivernales. "Payet ? Je crois qu'il faut dans ce projet des joueurs emblématiques, des joueurs qui font partie de l'élite mondiale. C'est le cas de Dimitri et je me réjouis qu'il soit avec nous. Cela n'a pas été difficile de le convaincre puisque Dimitri voulait revenir à Marseille. Il y a une vraie histoire, forte, entre Marseille et lui. Evra ? Il a un rôle très important. Par l'expérience qu'il apporte aux plus jeunes joueurs, par le charisme dont il fait preuve sur le terrain et dans le vestiaire. Je crois que c'est aussi une addition très importante", a déclaré le patron du club phocéen. Les deux joueurs sont déjà devenus des éléments importants du onze de départ de Rudi Garcia. Les deux joueurs sont déjà devenus des éléments importants du onze de départ de Rudi Garcia.

