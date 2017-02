Man Utd : la Chine ne lâche pas Rooney !

Man Utd : la Chine ne lâche pas Roone y ! « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais remplaçant à Manchester United, l’attaquant Wayne Rooney (31 ans, 17 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) a été annoncé proche de la Chine cet hiver où Guangzhou Evergrande le courtise notamment. On pensait cette piste éteinte avec la fin du mercato en Europe. Mais le Telegraph a complètement relancé le dossier en indiquant qu’un départ n’est pas impossible d’ici dix jours et la clôture du marché des transferts en Chine ! D’après le média britannique, les Red Devils pourraient lâcher leur capitaine si l’international anglais en fait la demande. Difficile tout de même de croire à un mouvement à ce moment de la saison alors que MU se trouve encore en course sur trois tableaux : lutte pour le podium en Premier League, 16es de finale de la Ligue Europa et FA Cup où les Mancuniens affronteront Blackburn ce dimanche (17h15).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+