Man Utd : Pogba "pas si cher" pour Mourinho

Recruté pour 105 millions d'euros (hors bonus) par Manchester United l'été dernier, Paul Pogba (23 ans, 24 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) est devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Un record bientôt battu ? C'est l'avis de son entraîneur José Mourinho, selon lequel le milieu français a été acheté à un prix qui ne paraîtra plus si élevé que cela dans les prochaines années.

"Je suis assez certain que l'été prochain, des joueurs qui ont la moitié de sa qualité coûteront autant sinon plus que lui. J'attends ce moment pour que les gens arrêtent de le scruter. Dans quelques années, nous réaliserons qu'il n'était pas si cher", a indiqué le Special One en conférence de presse.

D'ailleurs, Manchester United serait prêt à débourser au moins 100 millions d'euros pour recruter l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann.