Real : Zidane s'enflamme pour Bale !

Eloigné des terrains depuis le 22 novembre 2016 pour cause de blessure à la cheville, l’ailier du Real Madrid, Gareth Bale (27 ans, 12 matchs et 6 buts en Liga cette saison), a fêté son retour par un but face à l’Espanyol Barcelone (2-0) samedi en Liga. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Zinedine Zidane !

"Gareth, c’est Gareth. Il n’y a qu’un seul Gareth, même si nous avons d’autres joueurs qui font bien les choses également, a salué le technicien français après la rencontre. Nous sommes heureux de voir Gareth de retour. C’est un joueur spécial, différent des autres. C’est vrai qu’on n’a pas l’impression que ça fait trois mois qu’il est blessé. (…) C’est un joueur spécial."

Une belle déclaration d’amour !