L1 : Lyon-Dijon, les compos probables

Relancé par son succès face à l’AZ Alkmaar (4-1) en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais va devoir confirmer ce dimanche (17h) au Parc OL contre Dijon à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. En raison de la suspension de Lopes, Gorgelin débutera dans le but rhodanien. Valbuena est quant à lui blessé et Nkoulou non convoqué. En face, Rüfli purge sa suspension, tandis que Lees-Melou, Abeid et Sammaritano garnissent l’infirmerie. Voici les compositions probables des deux équipes.

Lyon : Gorgelin - Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel - Tousart, Gonalons - Fekir, Tolisso, Depay - Lacazette.

Dijon : Reynet - Chafik, Lang, Varrault, Lotiès, Haddadi - Marié, Balmont, Martin - Diony, Tavares.