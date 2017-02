Rennes : B. André - "droit dans le mur" « Par Romain Lantheaume - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rien ne va plus pour Rennes. Candidats à une place européenne, les Bretons se sont inclinés 2-0 face à l’Olympique de Marseille samedi pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Voilà les Rouge et Noir, 10es du championnat, sur une inquiétante série de 10 matchs sans victoire en L1 (6 nuls, 4 défaites). Le milieu de terrain Benjamin André (26 ans, 24 matchs en L1 cette saison) a tiré la sonnette d’alarme. "Il va falloir se remettre en question au plus vite car cela fait dix matchs que nous ne gagnons plus. On n'a pas peur mais il faut réagir sinon on va droit dans le mur. A un moment, il va falloir passer outre et aller à la bagarre", a grondé l’ancien Ajaccien après le revers au stade Vélodrome. Victoire obligatoire pour les hommes de Christian Gourcuff à domicile contre Lorient, la lanterne rouge, samedi prochain. Victoire obligatoire pour les hommes de Christian Gourcuff à domicile contre Lorient, la lanterne rouge, samedi prochain.

