OM : Sertic, Garcia a aimé

Parfois dépassée ces dernières semaines, la charnière centrale de l'Olympique de Marseille pourrait prochainement changer de visage. Si Rolando et Rod Fanni ont les faveurs de l'entraîneur phocéen Rudi Garcia, celui-ci a apprécié la belle prestation de Grégory Sertic (27 ans, 2 matchs en L1 avec Marseille cette saison) à ce poste samedi face à Rennes (2-0) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. "C'est un joueur polyvalent, on l'a présenté comme ça et il l'a montré aujourd'hui. On savait qu'on bénéficierait ce soir de sa qualité de relance et de ses sorties de balles, et on l'a fait, s'est satisfait l'ancien coach de l'AS Roma. Ce soir, il a aussi montré qu'il pouvait être un défenseur intraitable dans l'anticipation et le duel, c'est une vraie satisfaction, ça offre une solution de plus pour le coach." Milieu de terrain polyvalent, le transfuge de Bordeaux profitait ce samedi de la suspension de Fanni pour intégrer le onze de départ.

