Real : Bale savoure son retour "bonus" « Par Romain Lantheaume - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus apparu sur un terrain depuis le 22 novembre 2016 à cause d’une blessure à la cheville, l’ailier Gareth Bale (27 ans, 12 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a signé un retour gagnant ce samedi. Entré en jeu, le Gallois a scellé la victoire du Real Madrid en marquant à la 84e minute face à l’Espanyol Barcelone (2-0) en Liga. Une réalisation qui a forcément fait du bien au Merengue. "J'étais simplement heureux d'être sur le terrain. Marquer un but, c'est du bonus, je suis content d'avoir aidé l'équipe et plié le match", a expliqué le Madrilène après la rencontre. Le coach de la Maison Blanche, Zinedine Zidane, ne se plaindra pas de pouvoir à nouveau compter sur Bale à l’approche des échéances importantes de la saison. Le coach de la Maison Blanche, Zinedine Zidane, ne se plaindra pas de pouvoir à nouveau compter sur Bale à l’approche des échéances importantes de la saison.

