OM : Thauvin déjà tourné vers le Clasico « Par Romain Lantheaume - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface samedi face à Rennes (2-0) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, l’ailier de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin (24 ans, 26 matchs et 7 buts en L1 cette saison), est déjà tourné vers le Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche prochain. "Cette victoire va nous faire du bien avant de recevoir le PSG. On a vu de bonnes choses dans le contenu, on a marqué deux buts sans en prendre. Ça va être un match compliqué, comme à chaque fois dans un Clasico, a prévenu l’ancien Bastiais au micro de Canal+. On va se préparer pour réaliser le meilleur match possible et gagner devant notre public. Ce sera à nous de sortir un grand match. Le public va nous faire du bien, va nous pousser, et nous on donnera tout." Avec ce succès, l’OM fait le plein de confiance avant de défier son rival ! Avec ce succès, l’OM fait le plein de confiance avant de défier son rival !

