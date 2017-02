L1 : Lorient 0-1 Nice (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins fringant en ce début d'année 2017, l'OGC Nice s'en est bien tiré à Lorient (1-0) ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Dominé dans le jeu par la lanterne rouge, le Gym a fait parler son réalisme pour s'emparer provisoirement de la 2e place du championnat aux dépens du Paris Saint-Germain qui reçoit Toulouse dimanche (21h). Après un premier quart d'heure peu animé, les Azuréens prenaient les devants par Cyprien au terme d'un une-deux avec Souquet (0-1, 15e). Les Merlus tentaient de réagir mais ni Moukandjo ni Marveaux ne cadraient leur frappe. Avant la pause, Lecomte devait s'employer pour détourner le tir de Belhanda. Très nettement au retour des vestiaires, les locaux poussaient face à des Aiglons avant tout gestionnaires. Le danger se rapprochait du but de Cardinale et le gardien niçois sortait un arrêt réflexe pour repousser la tête à bout portant de Cabot. Bellugou reprenait le ballon victorieusement mais son but était logiquement refusé pour hors-jeu. Les affaires ne s'arrangeaient pas pour les Aiglons puisque Balotelli, de retour comme titulaire, écopait d'un rouge apparemment sévère après une poussette sur Touré et peut-être des mots adressés à l'arbitre. Heureusement pour les visiteurs, Waris perdait son duel face à Cardinale qui s'arrachait ensuite pour détourner la tête du Ghanéen. La lanterne rouge n'est décidément pas vernie... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

