Rennes : C. Gourcuff - "trop tendres"

Par Romain Rigaux - Le 18/02/2017

Battu sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-2) ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a encore une fois déçu. Les Rouge et Noir ont peu inquiété les Marseillais et l'entraîneur rennais Christian Gourcuff était forcément pas très heureux du spectacle proposé par ses hommes. "On a perdu deux joueurs majeurs dès les premières minutes. On a donc eu un premier quart d'heure difficile. On a ensuite repris nos esprits mais sans vraiment peser sur la rencontre, parce qu'on a été trop tendres dans tous les domaines pour pouvoir rivaliser. Sur la physionomie de la rencontre, ce n'est pas satisfaisant", a confié le coach de Rennes après la rencontre. Les Rennais occupent la 10e place au classement avec 33 points.

