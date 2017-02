L1 : Marseille 2-0 Rennes (fini)

A la faveur d'une belle seconde période, l'Olympique de Marseille s'est relancé en dominant Rennes 2-0 ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Profitant des blessures et suspensions, Sertic et Anguissa débutaient en défense et Njie en pointe. Le Camerounais ne tardait d'ailleurs pas à faire lever le stade Vélodrome mais son lob passait juste à côté du but d'un Costil avancé... Très remuant, l'OM trouvait ensuite le haut de la barre sur un tir enroulé de Payet ! En face, Rennes jouait de malchance puisque Amalfitano et Chantôme cédaient leur place sur blessure au quart d'heure de jeu.

Si Costil devait s'employer à la verticale pour détourner une nouvelle frappe de Payet, les Bretons ne passaient pas loin de surprendre leur hôte. A la suite d'une mésentente avec Sertic, Pelé intervenait in extremis dans les pieds de Mubele. Avec un jeu moins direct par la suite, les Marseillais se heurtaient à un bloc adverse bien en place.

En manque d'imagination en fin de première période, les hommes de Rudi Garcia sortaient des vestiaires avec de meilleures intentions. Si sa frappe passait juste devant le but, Payet initiait ensuite une action conclue par la reprise de Njie qui libérait enfin le Vélodrome (1-0, 59e) ! Dans la foulée, Thauvin mettait l'OM à l'abri d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface (2-0, 64e).

Les visiteurs se procuraient ensuite deux opportunités mais la mine de Saïd passait juste à côté, puis Pelé captait la tentative de Prcic. Après sa défaite à Nantes (2-3) et malgré les absences de trois titulaires habituels (Fanni, Sakai et Gomis), l'OM, toujours 6e, se relance à une semaine du Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche prochain.