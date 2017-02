L1 : Marseille 0-0 Rennes (mi-tps)

Malgré une bonne entame de match, l'Olympique de Marseille est tenu en échec par Rennes (0-0) à la pause à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Profitant des blessures et suspensions, Sertic et Anguissa débutaient en défense et Njie en pointe. Le Camerounais ne tardait d'ailleurs pas à faire lever le stade Vélodrome mais son lob passait juste à côté du but d'un Costil avancé... Très remuant, l'OM trouvait ensuite le haut de la barre sur un tir enroulé de Payet ! En face, Rennes jouait de malchance puisque Amalfitano et Chantôme cédaient leur place sur blessure au quart d'heure de jeu.

Si Costil devait s'employer à la verticale pour détourner une nouvelle frappe de Payet, les Bretons ne passaient pas loin de surprendre leur hôte. A la suite d'une mésentente avec Sertic, Pelé intervenait in extremis dans les pieds de Mubele. Avec un jeu moins direct par la suite, les Marseillais se heurtaient à un bloc adverse bien en place. En manque d'imagination, les locaux vont devoir trouver un second souffle au retour des vestiaires.