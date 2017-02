PSG : Krychowiak a demandé à jouer en CFA !

PSG : Krychowiak a demandé à jouer en CF A ! « Par Romain Lantheaume - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas parvenu à s'imposer au Paris Saint-Germain au cours de la première partie de saison, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison) est systématiquement écarté du groupe les jours de match depuis le début de l'année civile. D'après son entraîneur Unai Emery, l'international polonais a lui-même demandé à évoluer avec l'équipe réserve, en CFA, plutôt que de rester sans jouer. "Comme il l'a demandé, Grzegorz Krychowiak jouera ce samedi avec la CFA, a révélé le technicien espagnol ce samedi en conférence de presse. J'ai parlé avec tous les joueurs, donc aussi avec Krychowiak. Aujourd'hui, il y a de la concurrence au poste (milieu défensif, ndlr) auquel il a joué beaucoup de matchs en première partie de saison. C'est un poste très spécifique, très difficile, et les caractéristiques de l'équipe à ce moment de la saison font que je décide ainsi pour le moment." Adrien Rabiot et Marco Verratti étant débarrassés de leurs pépins physiques et de retour à un excellent niveau, Krychowiak peut s'inquiéter… Adrien Rabiot et Marco Verratti étant débarrassés de leurs pépins physiques et de retour à un excellent niveau, Krychowiak peut s'inquiéter…

