Real : Zidane envoie un message à Morata « Par Romain Lantheaume - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant au Real Madrid dans l’ombre de Karim Benzema (29 ans, 16 matchs et 5 buts en Liga cette saison), l’attaquant Alvaro Morata (24 ans, 14 apparitions et 6 buts en Liga cette saison) a ouvert la porte à un départ en fin de saison si son temps de jeu ne s’améliore pas au cours des prochains mois (voir ici). Et le message a été reçu cinq sur cinq par son entraîneur Zinedine Zidane, qui a affiché son attachement à l’Espagnol. "Je n’aimerais pas que Morata s’en aille à la fin de la saison, a clamé le Français dans des propos rapportés par le quotidien Mundo Deportivo. Il n’a pas eu énormément de temps de jeu, mais il en a quand même eu. Moins que Karim, mais demain (ce samedi, ndlr) il va débuter la partie et ce n’est pas le dernier match qu’il disputera comme titulaire." L’ancien joueur de la Juventus Turin a donc l’occasion de montrer ses qualités pour la réception de l’Espanyol Barcelone ce samedi à partir de 16h15 à l’occasion de la 23e journée de Liga. L’ancien joueur de la Juventus Turin a donc l’occasion de montrer ses qualités pour la réception de l’Espanyol Barcelone ce samedi à partir de 16h15 à l’occasion de la 23e journée de Liga.

