PSG : Verratti, la Juve abandonne déjà... « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) reste un titulaire indiscutable au sein du club de la capitale. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs avaient indiqué un intérêt de la Juventus Turin pour l'international italien. Mais cette piste demeure impossible pour la Vieille Dame... "C’est un immense joueur. Les médias ont associé son nom à celui de la Juventus, mais parler de lui chez nous relève de l’utopie. Pour la simple et bonne raison que le PSG a besoin de lui et que nous ne sommes pas en mesure de faire des folies", a commenté le directeur sportif bianconero Giuseppe Marotta au Corriere dello Sport. Effectivement, on voit mal le PSG accepter le départ de l'un de ses meilleurs éléments. Effectivement, on voit mal le PSG accepter le départ de l'un de ses meilleurs éléments.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+