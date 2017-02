PSG : Casanova voit grand pour Rabiot « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une magnifique prestation face au FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot (21 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) impressionne. Pour son ancien entraîneur à Toulouse Alain Casanova, l'international français peut encore progresser. "Adrien a franchi un cap sur le plan de l’intensité défensive. Il est capable d’être plus agressif et plus engagé dans la récupération. Il a la volonté de récupérer le ballon dans les pieds, et pas simplement faire l’effort de harceler son adversaire. (...) A ce titre, il possède une première touche de balle de niveau mondial, c’est pourquoi je lui conseillerais de ne se fixer aucune limite car il est loin de son maximum", a estimé l'actuel coach de Lens pour le quotidien régional Le Parisien. Encore très jeune, Rabiot possède effectivement un énorme potentiel. Encore très jeune, Rabiot possède effectivement un énorme potentiel.

