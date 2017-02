Barça : Ronaldo révèle la raison de son départ « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un exercice 1996-1997 exceptionnel sous les couleurs du FC Barcelone (47 buts toutes compétitions confondues), l'attaquant Ronaldo avait quitté à la surprise générale le club catalan après une seule saison. Pour ESPN, le Brésilien est revenu sur la raison de ce départ. "Ce fut une expérience merveilleuse. Malgré cela, ça n'a pas été possible de rester mais ce n'était pas de ma faute. J'avais trouvé un accord pour prolonger mon contrat un mois avant que la saison ne se termine. Mais une semaine plus tard, l'avocat et le président du club ont décidé que cet accord était absurde. Ils étaient donc prêts à accepter l'argent de n'importe quel club enclin à payer la clause de 29 millions de dollars", a avoué Ronaldo. Et finalement, l'avant-centre avait pris la direction de l'Inter Milan, où il a brillé malgré une fin d'aventure gâchée par plusieurs problèmes physiques. Et finalement, l'avant-centre avait pris la direction de l'Inter Milan, où il a brillé malgré une fin d'aventure gâchée par plusieurs problèmes physiques.

