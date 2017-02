PSG : Wilmots encense Meunier « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'excellents débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est imposé comme un très sérieux concurrent pour Serge Aurier. Après la superbe performance du Belge en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0) mardi, son ancien sélectionneur Marc Wilmots l'a encensé. "Il est très facile à vivre dans le groupe, d'autant qu'il parle le français et le flamand. Après, il dit les choses comme il les pense, il ne prend pas toujours de gants. Il aime bien les réseaux sociaux. Bon, ça, je lui ai dit d'oublier un moment, comme aux autres joueurs. Il est sain et équilibré. Il garde ses valeurs", a déclaré le technicien belge au quotidien Le Parisien. Recruté pour seulement 7 millions d'euros l'été dernier, Meunier représente une bonne pioche pour le PSG. Recruté pour seulement 7 millions d'euros l'été dernier, Meunier représente une bonne pioche pour le PSG.

