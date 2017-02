Lyon : Valbuena explique son retour en forme « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis au placard en début de saison par son entraîneur Bruno Génésio, le milieu de l'Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena (32 ans, 18 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a réussi de belles performances ces derniers mois en retrouvant une place de titulaire. Malgré une récente blessure, l'international français a passé un cap à l'OL, notamment dans son rendement offensif. "Je n’avais jamais autant marqué depuis le début de ma carrière. Je me sens mieux dans cette équipe. J’ai eu une phase d’adaptation. On se trouve de mieux en mieux avec mes partenaires car je les connais de plus en plus. Je me trouve davantage dans des situations que j’affectionne. Je m’entraîne pour être adroit et je reproduis ça lors des matchs. Je sais me faire oublier sur le côté. Je suis plus présent dans la zone de vérité", a souligné l'ancien Marseillais pour OL TV. De retour en forme, Valbuena s'autorise même à rêver d'un retour en équipe de France (voir brève 8h31). De retour en forme, Valbuena s'autorise même à rêver d'un retour en équipe de France ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+