PSG : Thiago Silva et Verratti préservés ?

PSG : Thiago Silva et Verratti préservé s ? « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa superbe performance face au FC Barcelone (4-0) mardi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter Toulouse dimanche (21h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraîneur parisien Unai Emery devrait se priver de deux de ses cadres, Thiago Silva (32 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison), selon les informations du quotidien régional Le Parisien. Absent lors des deux derniers matchs de son équipe en raison de douleurs au mollet, le capitaine du club de la capitale devrait être laissé au repos afin de viser un retour à 100% pour le choc face à l'Olympique de Marseille le 26 février prochain. De son côté, l'Italien a terminé le match face aux Blaugrana très fatigué et devrait être ménagé.

