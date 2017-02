L1 : Marseille-Rennes, les compos probables

L'Olympique de Marseille va défier Rennes au Stade Vélodrome ce samedi (17h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. L'entraîneur phocéen Rudi Garcia va devoir faire sans Fanni et Sakai, suspendus, puis sans Diaby et surtout Gomis, blessés. Du coup, Anguissa et Sertic devraient évoluer en défense alors que Njie serait aligné en pointe. En face, le coach breton Christian Gourcuff sera privé pour ce déplacement de Mbolhi et de son fils Yoann Gourcuff, blessés. Voici la composition probable des deux équipes.

Marseille : Pelé - Anguissa, Sertic, Rolando, Evra - Sanson, Vainqueur, Lopez - Thauvin (c), Njie, Payet.

Rennes : Costil - Danzé (c), Gnagnon, Bensebaini, Baal - Amalfitano, Chantôme, Prcic, André - Mubele, Sio.