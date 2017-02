PSG : Trapp revient sur sa frustration « Par Eric Bethsy - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué sur le banc des remplaçants en début d’exercice, le gardien du Paris Saint-Germain Kevin Trapp (26 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a fini par récupérer sa place de titulaire au détriment d’Alphonse Areola. Un soulagement pour l’ancien portier de l’Eintracht Francfort qui a mal vécu cette situation. "Les premières semaines ont été difficiles à vivre, surtout que ma première saison avait globalement été solide malgré des débuts quelque peu laborieux avec quelques erreurs logiques quand on débarque dans un nouveau club et un nouveau pays, a raconté l’Allemand à Kicker. C'est pourquoi le fait d'avoir été subitement freiné dans mon élan m'a frustré, mais j'ai su aussitôt réagir. En tout état de cause, je ne considère pas la situation actuelle comme une mise à l'épreuve. Je tiens aussi à dire que jamais je n'ai envisagé de quitter le PSG. A Paris, je suis très heureux." Et Trapp le sera d’autant plus s’il parvient à conserver son statut de numéro 1 jusqu’à la fin de la saison. Et Trapp le sera d’autant plus s’il parvient à conserver son statut de numéro 1 jusqu’à la fin de la saison.

