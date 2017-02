OM : Njie est prêt à remplacer Gomis « Par Eric Bethsy - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Privé de Bafétimbi Gomis, absent pendant 4 à 6 semaines pour une blessure au genou droit, l’Olympique de Marseille devra bricoler pour trouver un nouvel attaquant de pointe. Même s’il possède davantage un profil d’ailier ou de second attaquant, Clinton Njie (23 ans, 13 matchs et 3 buts en L1 cette saison) se voit bien remplir ce rôle. "Cela ne me posera pas de problème de jouer seul devant avec les joueurs qu'on a et qui peuvent attaquer avec moi, a confié l'international camerounais sur OM TV. (...) Je peux faire beaucoup mieux. En arrivant, je n'étais pas à 100% et pendant un mois, j'ai joué sur une jambe." De retour après le sacre des Lions Indomptables à la CAN 2017, l’ancien Lyonnais sera en concurrence avec Rémy Cabella pour une place de titulaire face à Rennes ce samedi (17h). De retour après le sacre des Lions Indomptables à la CAN 2017, l’ancien Lyonnais sera en concurrence avec Rémy Cabella pour une place de titulaire face à Rennes ce samedi (17h).

