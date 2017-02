EdF : Valbuena ne pense pas mériter ça

Freiné par une blessure à la cuisse gauche, Mathieu Valbuena (32 ans, 52 sélections et 8 buts) a retrouvé de l’efficacité dans son jeu à l’Olympique Lyonnais. De quoi envisager un retour en équipe de France. D’autant que le milieu offensif, absent des plans du sélectionneur Didier Deschamps depuis plus d’un an, estime qu’il ne mérite pas cette situation liée à l’affaire de la sextape.

"Même si j’ai 32 ans et qu’on me disait 'mort', je sais de quoi je suis capable, a confié l’ancien Marseillais à OL TV. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je me suis remis en question. Je crois encore à l’équipe de France mais je ne me focalise pas dessus. Quand je joue, je ne pense qu’à l’équipe. Je ne veux pas terminer cette aventure en Bleu comme ça car je ne le mérite pas."

Mais avec la concurrence dans le secteur offensif des Bleus, Valbuena aura fort à faire pour atteindre son objectif.