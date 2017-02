Bastia : Leca fier de son équipe Par Damien Da Silva - Le 17/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Bastia a accroché Monaco (1-1) ce vendredi. Au micro de Canal +, le gardien corse Jean-Louis Leca (31 ans, 23 matchs en L1 cette saison) a affiché sa satisfaction par rapport à ce bon résultat obtenu face à l'actuel leader du championnat de France. "On a fait un match costaud malgré de nombreux absents. Il faut continuer sur cette voie-là, avec cette combativité et on va s'en sortir. Il faut rester dans nos valeurs et derrière ça suit. Comme ça, on va y arriver", a assuré le portier. Actuellement 19e au classement, Bastia a pris un bon point dans la course au maintien. Actuellement 19e au classement, Bastia a pris un bon point dans la course au maintien.

