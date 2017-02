L1 : Bastia 1-1 Monaco (fini) Par Damien Da Silva - Le 17/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Surprise en Corse ce vendredi, Bastia a accroché l’AS Monaco (1-1) en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Dès le début de la partie, les Corses réalisaient une meilleure entame malgré un coup-franc de Lemar dangereux détourné par Leca. Bien plus tranchants, les Bastiais bousculaient les Monégasques et parvenaient à ouvrir le score d’une tête de Diallo sur un centre au second poteau de Bengtsson (1-0, 19e). Un but mérité validé avec la Goal Line Technology ! Loin de réagir, les hommes de Jardim enchaînaient les imprécisions techniques et n’étaient pas dans le coup au niveau de l’engagement... Au retour des vestiaires, Bastia était tout proche de faire le break mais Danic perdait son duel face à Subasic ! Toujours malmené, Monaco parvenait tout de même à réagir avec une tête de Bernardo Silva pour égaliser sur un centre de Touré (1-1, 52e). Bien mieux sur cette seconde période, l’ASM monopolisait le ballon mais le SCB continuait de se battre ! Malgré des difficultés physiques pour plusieurs joueurs, les Bastiais résistaient à l’image d’un tacle de Marange sur une énorme situation provoquée dans la surface par Lemar puis d’un centre très dangereux de Mbappé qui passait devant le but vide de Leca. Si Monaco tentait le tout pour le tout, le score n’évoluait pas en raison d’un bel arrêt de Leca devant Mbappé. Le club de la Principauté était donc freiné en L1 avant de défier Manchester City en Ligue des Champions mardi... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+