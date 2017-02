Barça : le PSG, Suarez veut marquer l'histoire Par Romain Rigaux - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 4-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est désormais condamné à l'exploit pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais l'attaquant barcelonais Luis Suarez (30 ans, 6 matchs et 2 buts en LdC cette saison) veut croire à la "remontada" et ainsi marquer l'histoire du football. "Nous devons croire croire en nous. Si nous voulons marquer l'histoire en tant qu'équipe, la remontada contre le PSG est une occasion unique ! C'est un beau défi et nous voulons y faire face. Bien sûr, ce sera difficile, mais c'est le foot. C'est une belle occasion, et nous n'allons pas baisser les bras", a lancé l'Uruguayen à Senal TV. Les Parisiens sont prévenus pour le match retour au Camp Nou le 8 mars. Les Parisiens sont prévenus pour le match retour au Camp Nou le 8 mars.

