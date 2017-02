Lyon : le gros coup de gueule de Genesio !

Malgré la victoire de Lyon contre l'AZ Alkmaar (4-1) en Ligue Europa jeudi, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio n'était pas d'humeur à être titillé ce vendredi. Le coach de l'OL a poussé un coup de gueule concernant les questions sur ses choix tactiques.

"Je n'ai pas de plan de jeu, je n'ai pas de philosophie de jeu, on ne travaille pas à l'entraînement, on ne fait rien... Le matin je me lève et je me dis : tiens on va jouer en losange. Je suis fatigué de toutes ces questions. J'en ai assez d'être remis en question sans arrêt sur tout ce que je fais, qu'on joue en losange, en triangle, en carré, en rectangle, à quatre, à cinq, à trois, à deux... Je ne me justifie plus, je fais mes choix et je les assume."

Face aux Néerlandais, Genesio avait vu juste en optant pour un 4-4-2 losange.