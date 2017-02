OM : l'idée de Zubizarreta avec les jeunes

Nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille depuis le rachat par Frank McCourt, Andoni Zubizarreta a pour ambition de réunir toutes les sections au sein d'un même centre d'entraînement. L'Espagnol entend ainsi modifier le quotidien des joueurs évoluant au club phocéen.

"Ce que j'aime dans les centres d'entrainement que j'ai connus à Bilbao ou à Barcelone, c'est cette ambiance et ce parfum du week-end où toutes les catégories jouent au même endroit, que ce soit les plus jeunes, des U6 aux U17, en passant par l'équipe réserve. Le samedi et le dimanche, le centre devient le cœur la compétition avec un enchaînement de matchs toutes catégories confondues. Les enfants croisent un professionnel, lui demandent un autographe et cela permet de créer une union, une émulation et un sentiment d'appartenance au club. Je suis habitué à cela. Le samedi, quand j'entre au centre RLD et qu'il n'y a que l'équipe première, je me dis que c'est une organisation surprenante et qu'il faut la modifier. Chaque équipe doit avoir son espace, mais le moment du jeu et du match, c'est un instant à partager", raconte Zubizarreta à RMC.

D'après la radio, les dirigeants marseillais ont déjà commencé à prospecter pour trouver un nouvel endroit afin de construire un nouveau centre d'entraînement.