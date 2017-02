Man Utd : Pogba encense Martial !

Le vent est peut-être en train de tourner pour Anthony Martial (21 ans, 5 matchs et 1 but en C3 cette saison). Longtemps boudé par son coach José Mourinho qui attendait plus de sa part, l’ailier vient de débuter les deux derniers matchs de Manchester United avec deux belles prestations à la clé face à Watford (2-0) en Premier League et contre l’AS Saint-Etienne (3-0) en Ligue Europa jeudi. Le réveil du Tricolore n’a pas échappé à son coéquipier à MU, Paul Pogba (23 ans, 7 matchs et 2 buts en C3 cette saison).

"Anthony a été très dangereux aujourd’hui. Tout le monde connaît ses capacités. Personne ne peut le stopper quand il est comme ça, en confiance", a lancé le milieu de terrain français à l’issue du succès face aux Verts.

Martial pourrait encore profiter du match de FA Cup dimanche (17h15) contre Blackburn pour confirmer qu’il est peut-être en passe de retrouver son statut de titulaire.