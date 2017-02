Arsenal : le coup de gueule de l'agent d'Özil « Par Romain Rigaux - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la gifle reçue face au Bayern Munich (5-1) en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, Arsenal n'est pas épargné par les critiques. Mesut Özil (28 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) est particulièrement pointé du doigt en Angleterre alors que le milieu offensif allemand enchaine les prestations décevantes. Une situation qui agace fortement son agent. "La critique est normale lorsqu’un joueur joue mal. Mais Mesut a le sentiment que les gens se servent de lui comme d’un bouc émissaire pour expliquer les mauvais résultats de l’équipe. Le Bayern a eu 74% de possession de balle. Comment un numéro 10 peut-il créer le danger s’il n’a pas la balle ? Dans ce genre de cas, les gens ciblent un joueur qui a coûté beaucoup d’argent et qui gagne bien sa vie, c’est le cas de Mesut. Mais il ne peut pas être constamment le bouc émissaire. Ce n’est pas juste", a lancé Erkut Sogut à la BBC. Cette semaine, son entraîneur Arsène Wenger attendait du champion du monde 2014 qu'il se montre plus décisif devant le but (voir ici). Cette semaine, son entraîneur Arsène Wenger attendait du champion du monde 2014 qu'il se montre plus décisif devant le but ().

