Barça : Messi, un ménage réclamé ?

Barça : Messi, un ménage réclam é ? « Par Romain Rigaux - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si la raclée infligée par le PSG au FC Barcelone (4-0) passe mal en Espagne, elle pourrait aussi avoir une grosse incidence sur l'avenir de certains joueurs en Catalogne. En effet, Lionel Messi (29 ans, 19 matchs et 17 buts en Liga cette saison) aurait décidé de mettre la pression sur sa direction pour réclamer un profond changement l'été prochain. Selon Don Balon, l'attaquant argentin profite des négociations pour sa prolongation de contrat, qui se termine en juin 2018, afin d'obtenir des changements dans l'effectif blaugrana. Outre l'entraîneur Luis Enrique, La Pulga et les cadres barcelonais souhaiteraient les départs de joueurs comme Jérémy Mathieu, Lucas Digne, André Gomes, Paco Alcacer et Arda Turan. Et pour renforcer le Barça, les cadres réclament le recrutement d'un milieu créatif, d'un défenseur central, d'un latéral droit et d'un avant-centre s'inscrivant dans la philosophie de jeu des Blaugrana. Et pour renforcer le Barça, les cadres réclament le recrutement d'un milieu créatif, d'un défenseur central, d'un latéral droit et d'un avant-centre s'inscrivant dans la philosophie de jeu des Blaugrana.

