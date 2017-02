PSG : Draxler dévoile ses objectifs !

PSG : Draxler dévoile ses objectif s ! « Par Romain Lantheaume - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très vite intégré au Paris Saint-Germain après son arrivée le mois dernier, l’ailier Julian Draxler (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a rapidement gagné sa place de titulaire. Excellent mardi face au FC Barcelone (4-0) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec notamment un but à la clé, l’Allemand ne manque pas d’ambitions pour la fin de saison. "Remporter toutes les compétitions nationales et nous hisser dans le dernier carré en Ligue des Champions", a énuméré le transfuge de Wolfsbourg auprès du journal Die Welt. Si tous les espoirs sont permis après le récital face aux Blaugrana, l’AS Monaco, qui possède trois points d’avance, représentera tout de même un adversaire coriace en championnat. Si tous les espoirs sont permis après le récital face aux Blaugrana, l’AS Monaco, qui possède trois points d’avance, représentera tout de même un adversaire coriace en championnat.

