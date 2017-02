OM : Vainqueur tacle les supporters du PSG !

OM : Vainqueur tacle les supporters du PS G ! « Par Romain Lantheaume - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’approche du second clasico de la saison qui va opposer l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain le 26 février, le milieu de terrain phocéen William Vainqueur (28 ans, 17 matchs en L1 cette saison) a décidé de lancer les hostilités en s’en prenant aux supporters franciliens, trop versatiles à son goût. "A Paris, il y a beaucoup de monde qui supporte Marseille. C’est depuis que les Qataris sont arrivés que les gens commencent à dire 'je suis supporter du PSG', a glissé l’ancien Nantais dans les colonnes du magazine Onze Mondial. Mais à la base, il y a toujours eu des gens pour l’OM en région parisienne. Et j’en fais partie." Déjà salué pour ses performances sur le terrain, le joueur prêté par l’AS Roma va un peu plus soigner sa cote auprès des fans de l’OM après cette sortie ! Déjà salué pour ses performances sur le terrain, le joueur prêté par l’AS Roma va un peu plus soigner sa cote auprès des fans de l’OM après cette sortie !

