OM : quand Garcia a reboosté Anguissa... « Par Romain Rigaux - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique de Marseille, le milieu Franck Anguissa (21 ans, 21 matchs en L1 cette saison) est devenu un titulaire régulier cette saison. Et le Camerounais ne cache pas son admiration pour son entraîneur. "Il touche l'homme avant de toucher le footballeur. Il se met à ta place. La première fois que je suis allé dans son bureau, je lui ai dit : 'Je ne me sens pas bien, je ne suis pas concentré, je rate beaucoup de trucs.' Il m'a répondu : 'Oui, Franck, t'inquiètes pas, ça arrive. Tu es un bon joueur, tu as un gros potentiel, tu es athlétique, technique. Mais tu peux améliorer tout ça, et on va le faire ensemble.' Je suis ressorti reboosté. Il a du caractère, il dégage un truc, ça ne s'explique pas", confie le Marseillais dans les colonnes de L'Equipe. A lui de poursuivre sa progression pour conserver la confiance de son coach. A lui de poursuivre sa progression pour conserver la confiance de son coach.

