OM : Zubizarreta très confiant pour Payet

Pas encore totalement prêt physiquement, Dimitri Payet (29 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera scruté à la loupe durant la seconde partie de la saison en raison de son important transfert (29,3 M€) à l'Olympique de Marseille en provenance de West Ham cet hiver. Et si certains sont sceptiques, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta se montre confiant.

"Par les temps qui courent, un joueur est à peine arrivé que l’on veut déjà faire un bilan et imaginer ce qu’il va se passer. On a à peine le temps de présenter Payet que certains se disent déjà : 'Il est trop cher, il est trop vieux, etc.'. Moi, je suis plus pragmatique. Je laisse le football parler. Il n’y a que le football qui détient la vérité. Connaissant le joueur, connaissant son talent, connaissant notre effectif, je pense que la mayonnaise va prendre. Je le sens bien. On devra améliorer certaines choses, avoir d’autres recrues, qui rendront Payet encore plus fort. Ça on verra cet été, mais je pense que le retour de Payet à l’OM, ce sera une réussite", a assuré l'Espagnol sur RMC.

L'arrivée de Payet est en tout cas un message fort envoyé par l'OM concernant ses nouvelles ambitions.