OM : Garcia met la pression sur Kamara !

OM : Garcia met la pression sur Kamar a ! « Par Romain Lantheaume - Le 17/02/2017 » Considéré comme un futur très grand défenseur central, Boubacar Kamara (17 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille (voir ici). Alors que des cadors européens restent à l'affût pour attirer le minot, l'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, a fait le point sur ce dossier, en choisissant clairement de mettre la pression sur la pépite et son entourage. "On verra. Il y a ce qu'on souhaite, nous, et les discussions entre le club, le joueur, et ses agents. On ne fera pas n'importe quoi. C'est l'OM qui décide. Si c'est avec Boubacar Kamara, c'est super. Si c'est sans lui, on en trouvera d'autres, des Boubacar Kamara. Ce n'est pas un problème", a lancé l'ancien coach de l'AS Roma jeudi en conférence de presse. Après avoir prolongé le milieu de terrain Maxime Lopez jusqu'en 2021 jeudi (voir ici), le club phocéen assurerait ses arrières s'il parvenait à boucler aussi le dossier Kamara. Reste à savoir comment cette sortie sera perçue par son clan.

