Lyon : A. Lacazette - "on est chanceux"

Après la victoire sur le terrain de l’AZ Alkmaar (4-1) ce jeudi, en seizième de finale aller de l’Europa League, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 1 match et 2 buts en C3 cette saison) s’est montré lucide sur la réussite des Gones.

"On n’a pas beaucoup d’occasions et on met beaucoup de buts. Mais il y a beaucoup, beaucoup d’occasions concédées, a commenté l’international français au micro de beIN Sports. On a de la chance qu'ils n’étaient pas en réussite parce que… N’encaisser qu’un seul but ce soir, on va dire qu’on est chanceux."

En effet, l’OL a pu compter sur son gardien Anthony Lopes, élu homme du match dans le Débrief et Notes de Maxifoot ().