PSG : Dugarry met en garde avant le retour Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a apprécié la démonstration du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Christophe Dugarry refuse de s'enflammer. Pour le consultant, il faudra faire très attention avant la manche retour face au club catalan, qui ne pourra pas faire pire qu'au Parc des Princes dans son antre. "Ils n’en ont jamais pris quatre, donc s’ils en ont pris quatre là, c’est qu’il y a eu un gros problème. C’est comme quand on a battu le Brésil 3-0 ! On fait un gros match mais, ce jour-là, le Brésil est en dessous de tout, Ronaldo était malade. Mais il n’y a pas trois buts d’écart entre les deux équipes. Je ne veux pas mettre en avant que le mauvais match du Barça, mais je dis qu’en vue du match retour, si tu analyses ton match en te disant que tu es le plus fort... Je pense qu’il faut avoir la lucidité de dire que si tu ne fais pas exactement le même match, tu peux en prendre quatre toi aussi", a commenté le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. "Le match qu’a fait le Barça à l’aller, le PSG n’est pas capable de le faire au retour ? Donc il faut avoir une analyse juste. (...) Même avec un grand Barça, je pense que le PSG aurait gagné. Mais je mets juste un bémol. On doit être fier de Paris, mais ne pas sous-estimer cette équipe du Barça. Si on fait ça, on va se faire éliminer", a ajouté Dugarry. "Le match qu’a fait le Barça à l’aller, le PSG n’est pas capable de le faire au retour ? Donc il faut avoir une analyse juste. (...) Même avec un grand Barça, je pense que le PSG aurait gagné. Mais je mets juste un bémol. On doit être fier de Paris, mais ne pas sous-estimer cette équipe du Barça. Si on fait ça, on va se faire éliminer", a ajouté Dugarry.

