Ang. : Mark Clattenburg en Arabie Saoudite

Après douze années de bons et loyaux et services, le célèbre homme en noir Mark Clattenburg quitte la Premier League pour l'Arabie Saoudite. Considéré comme le meilleur arbitre du monde, l'Anglais, qui a officié lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid (1-1, 5-3 tab), mais également lors de la finale de l'Euro entre la France et le Portugal (0-1 ap), a décidé de s'offrir un nouveau challenge en proposant ses services à l'instance asiatique.