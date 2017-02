Monaco : le club a un plan pour Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de performances très remarquées avec Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 17 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) impressionne au fil des semaines. Alors que le jeune Français attire les convoitises de plusieurs clubs anglais (voir ici), l'institution princière n'entend pas le céder dans un futur proche. Selon Le 10 Sport, le buteur monégasque devrait bel et bien continuer sa progression sur le Rocher. Et pour cause, les dirigeants asémistes auraient décider de l'installer dans le onze de départ dès la saison prochaine après la vente de Radamel Falcao. Convoité en Chine, le Colombien devrait quitter le leader de Ligue 1 dans les mois à venir afin de laisser sa place au jeune talent. Nos confrères précisent que des discussions concernant une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2019, auraient déjà débuté. Affaire à suivre. Nos confrères précisent que des discussions concernant une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2019, auraient déjà débuté. Affaire à suivre.

