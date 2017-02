Barça : Rabiot aurait pu signer en 2014 « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il impressionne depuis de nombreuses semaines du côté du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot (21 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) est passé par des périodes plus compliquées, au cours desquelles sa mère a souvent mis la pression sur les dirigeants de la capitale. Afin de trouver du temps de jeu à l’été 2014, cette dernière a proposé les services de son fils à plusieurs clubs dont... le FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le directeur sportif de l’époque, Andoni Zubizarreta, désormais à l’Olympique de Marseille, a proposé à l’international tricolore d’évoluer avec la réserve. Et pour cause, le champion d’Espagne avait décidé de miser sur Ivan Rakitic, tout juste vainqueur de la Ligue Europa pour la première fois avec le FC Séville, ne pouvant ainsi pas promettre à Rabiot une place en équipe première. Un choix payant puisque le Croate a participé à l’épopée victorieuse des Blaugrana en Ligue des Champions l’année suivante. Fort heureusement, le PSG a su faire le dos rond et parfaitement gérer les états d’âme de son joueur, devenu très important aujourd’hui. Un choix payant puisque le Croate a participé à l’épopée victorieuse des Blaugrana en Ligue des Champions l’année suivante. Fort heureusement, le PSG a su faire le dos rond et parfaitement gérer les états d’âme de son joueur, devenu très important aujourd’hui.

