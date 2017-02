Man Utd : une légende valide la piste Griezmann « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible prioritaire de Manchester United pour l’été prochain, l’attaquant de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann (25 ans, 21 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a énormément de fans outre-Manche. Parmi ceux-ci, le légendaire Paul Scholes, qui a validé cette piste. "À Manchester, la pression première, c'est de gagner. Des championnats, des Ligue des Champions. Si un Griezmann est accessible, comment lui tourner le dos ? Surtout si aucun de nos jeunes n'est aussi bon que lui ?", a commenté l’Anglais dans les colonnes de So Foot. Un transfert qui pourrait tout de même coûter très cher aux Red Devils puisque l’international tricolore est évalué à plus de 80 millions d’euros. Un transfert qui pourrait tout de même coûter très cher aux Red Devils puisque l’international tricolore est évalué à plus de 80 millions d’euros.

