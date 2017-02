OM : Sanson évoque le départ de Diarra

Après un très long feuilleton, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans) a finalement trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour mettre un terme à son contrat (voir ici). Le néo-Phocéen, Morgan Sanson (22 ans, 5 matchs en L1 avec l'OM cette saison), a évoqué le départ de l’international tricolore.

"Un soulagement ? Non pas du tout. Il a une situation qui le concernait lui et seulement lui. Nous, on était focalisé sur le championnat et les points à prendre. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de le côtoyer. On a un peu parlé mais pas suffisamment pour tisser un lien. Ça s’est terminé comme ça s’est terminé. Je n’ai pas à gérer ses problèmes personnels, je m’occupe déjà des miens", a confié l’ancien Montpelliérain en conférence de presse.

C’est surtout une bonne nouvelle pour Sanson, qui voit un concurrent sérieux au milieu libérer une place.