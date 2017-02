C3 : Man Utd 3-0 St Etienne (fini) Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un match plein de courage, Saint-Etienne s’est lourdement incliné face à Manchester United (0-3) ce jeudi soir, lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa. Bien en place, les Verts bousculaient des Mancuniens peu sereins dans les premières minutes. Mais Ibrahimovic, habitué à martyriser la défense stéphanoise lors de son passage en France, trompait Ruffier sur un coup franc dévié par son mur (1-0, 15e). Quelle réussite pour le Suédois ! Le gardien français se rattrapait quelques minutes plus tard en gagnant un duel très chaud avec Mata, qui avait le ballon du KO. Poussés par des supporters survoltés, les protégés de Christophe Galtier se montraient dangereux sur des contres rapides, au grand dam d’un José Mourinho très remonté sur le bord de la touche. Saivet, Hamouma et Monnet-Paquet se sont même procuré des belles occasions mais la réussite les fuyait. Rageant pour les Foréziens, bien au-dessus des Red Devils au cours du dernier quart d’heure de la première période. Transfigurés au retour des vestiaires, les Anglais poussaient très fort sur le but de Ruffier. Assez pour empêcher les Verts, qui accusaient le coup physiquement, de se procurer la moindre occasion. En face, Paul Pogba touchait lui la barre sur une tête à bout portant, donnant des frissons à sa mère présente dans les tribunes d’Old Trafford. Et si Roux manquait son duel avec Romero, Ibrahimovic, transparent jusqu’ici, ne ratait pas la cible après un bon travail de Rashford (2-0, 75e). Impitoyable, l’ancien Parisien réalisait même le triplé sur un penalty qu’il est allé chercher tout seul (3-0, 88e). Du rêve au cauchemar, les Verts n’ont pas su résister à leur bourreau toujours aussi assoiffé. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

