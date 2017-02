C3 : Alkmaar 1-4 Lyon (fini) Par Eric Bethsy - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En seizième de finale aller de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais s'est largement imposé sur le terrain de l'AZ Alkmaar (1-4) ce jeudi soir. Avec ce très bon résultat, le club rhodanien se facilite la tâche avant le match retour. Auteurs d'une très bonne entame, les Gones auraient pu ouvrir le score dès les premières minutes. Mais la tête de Diakhaby, qui profitait d'une mauvaise sortie du gardien Krul, passait au-dessus. De quoi réveiller les Néerlandais qui inversaient la physionomie du match et mettaient la pression sur le but d'un Lopes héroïque. Il fallait que le gardien lyonnais sorte le grand jeu sur la frappe de Bel Hassani ! Du coup, un peu contre le cours du jeu, Tousart donnait l'avantage à l'OL sur un superbe centre de Fekir (0-1, 26e) ! Efficaces, les hommes de Bruno Genesio pouvaient de nouveau compter sur un Lopes en feu et décisif sur la belle demi-volée de Jahanbakhsh et sur les nombreux centres de l'AZ Alkmaar, puni une deuxième fois par Lacazette juste avant la pause (0-2, 45+2e) ! Solide, réaliste… et un peu chanceuse cette équipe lyonnaise, qui échappait à la réduction du score sur deux énormes situations au retour des vestiaires. Mais Weghorst et Bel Hassani manquaient le cadre ! Et là encore, Lacazette sanctionnait le 4e d'Eredivisie avec un sang-froid bluffant (0-3, 57e). Bon, il faut bien l'admettre, le score était sévère pour les Néerlandais qui continuaient de pousser histoire de se laisser une chance au retour. Alors après une faute peu évidente de Mammana dans la surface, Jahanbakhsh marquait sur penalty (1-3, 69e). Mais c'était sans compter sur un dernier contre des Gones conclu par Ferri (1-4, 90+5e). Victoire 4-1 à l'extérieur pour l'OL qui met un pied en 8e de finale. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+